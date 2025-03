Eisbullen müssen sich Bozen geschlagen geben

Lewington in der Kühlbox, die Eisbullen vier Minuten in Unterzahl – daraus machte der Meister in Halbfinalspiel drei daheim vor ausverkauften Eisarena-Rängen das Beste. Alles wegverteidigt, dazu per Shorthander zu Mitteldrittelstart genetzt. Schneider hatte Bozen-Goalie Harvey bei dessen Ausflug hinter das Tor den Puck locker abgeluchst, per Bauerntrick eingesandt. Da Nissner mit seinem fünften Play-off-Tor für den ersten Salzburger Powerplay-Treffer in der Serie gesorgt hatte, führten die Bulls in der temporeichen, beinharten Partie schon 2:0.