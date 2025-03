„Weniger Spitäler, mehr Qualität“

Experten und Politiker am Zug

Experten haben in den vergangenen Monaten die neuen Pläne erstellt und werden sie heute final absegnen. Politisch begleitet und gelenkt wurde dieser – manchmal auch umstrittene Weg – von FPÖ-Landesrat Christoph Luisser (NÖGUS), ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko (Finanzen und Kliniken) und SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die nach ihrem Umzug in die Bundesregierung nun von Sven Hergovich vertreten wird.