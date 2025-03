Messermann muss sich vor Gericht verantworten

Seit knapp zwei Monaten sitzt der 24-jährige mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Vor dem Geschworenensenat muss er sich am Montag wegen versuchter schwerer Körperverletzung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, am 17. Jänner am Bahnhof Dornbirn einen 47-jährigen Mann mit einem Klappmesser attackiert zu haben. Laut Strafantrag soll der Tat ein Streit zwischen dem Beschuldigten und einem 35-jährigen Mann vorausgegangen sein. Als sich der 47-Jährige in das Streitgespräch einmischte, habe der Tatverdächtige ein Messer gezogen und versucht, auf ihn einzustechen. Der Mann konnte jedoch ausweichen und blieb glücklicherweise unverletzt.