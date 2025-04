In Zukunft schläft fast keiner mehr im Krankenhaus

Chirurgen reisen aus Leoben an

Während die Augen- und HNO-Eingriffe schon längere Zeit so stattfinden, kommen ab April gynäkologische, unfall- und allgemeinchirurgische OPs neu dazu. In Zukunft geplant sind auch Urologie, Gefäßchirurgie und Dermatologie – letztere in Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum Graz. Nicht nur die Patienten bleiben dafür nur einen Tag lang vor Ort – auch die Operateure kommen und gehen. „Wir stellen hier unsere OP-Säle, Anästhesie, Pflege und Betten zur Verfügung. Die Abteilungen können sich flexibel einbuchen“, erklärt Hasiba. Zwei bis drei OPs bespielt man aktuell so, im Endausbau sollen alle fünf Säle so verwendet werden.