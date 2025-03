Lungen-Abteilung siedelt von Leoben nach Bruck

Zuerst war er Oberarzt am LHK Graz II, Standort Enzenbach, nun wird Otmar Schindler Primar der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie in Leoben – aber nicht lang, denn die Lungenabteilung siedelt schon in einem Jahr an den Standort Bruck. Dort, wo die alte Ortho-Trauma-Chirurgie war, werden ab dem ersten Quartal 2026 Lungenkranke versorgt – Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), Lungenkrebs, Lungenfibrosen und mehr. Der Umzug der Unfallchirurgie sorgte für viel Widerstand in der Bevölkerung, wir haben berichtet.