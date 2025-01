So läuft der Betrieb in der umstrittenen Ambulanz

„Genickbruch konnten wir früher nicht behandeln“

Erich Schaflinger, ärztlicher Direktor des LKH-Verbundes Hochsteiermark und „Gesicht“ des Projekts, sieht sein Ziel erreicht. „Wir haben eine deutlich gestiegene Tätigkeit gegenüber Bruck.“ Sowohl in Zahlen – 1150 Patienten wurden versorgt, davon 106 stationär aufgenommen – als auch im Umfang der Leistung: „Wir konnten eine Patientin mit zwei Brüchen in der Halswirbelsäule – also mit Genickbruch – behandeln, das wäre früher nicht gegangen.“ Dasselbe gilt für einen Bruch mit Milzruptur, der nur behandelt werden konnte, weil die chirurgischen Fächer nun an einem Standort sind.