SPÖ legt Dokumente vor: „Ambulanz-Aus nie Thema“

Die Leistungsreduktion am LKH Voitsberg wäre ebenso „nie zur Diskussion gestanden“, betont Schwarz obendrein. Auch dazu gibt es ein offizielles Schreiben, das der „Krone“ vorliegt. „Ich kann Dir versichern, dass das aktuelle Versorgungsangebot (...) in dieser Form auch fortgeführt wird (...)“, schreibt ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl in einem Brief an den Betriebsratsvorsitzenden. Abgeschickt wurde das Schreiben am 8. November 2024.