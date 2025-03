Mehr Wasser, weniger Gewinn für Energieversorger

Investitionen im In- und Ausland

Auf das Investitionsprogramm von knapp 400 Millionen Euro hat der geringere Gewinn allerdings keinen Einfluss. „Jeder Euro, den wir investieren, sichert und schafft Arbeitsplätze – besonders in einer Zeit wirtschaftlicher Herausforderungen“, so Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. „Schwerpunkte sind traditionell die Bereiche Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie, die Netzinfrastruktur und das Geschäftsfeld Wärme. Wir investieren aber auch konsequent in neue Geschäftsfelder, wie etwa in den Ausbau des Glasfasernetzes.“