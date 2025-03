„Mini-Haaland“ steht beim WAC vorm Comeback

Comeback im Regionalliga-Derby! Wenn die WAC Amateure am heutigen Samstag Treibach empfangen, steht Stürmer-Rookie Erik Kojzek (fünf Bundesliga-Tore diese Saison!) nach seinem Mittelfußknochenbruch wohl erstmals wieder am Spielbericht. Am Freitag absolvierte der 19-Jährige mit den Jungwölfen das Abschlusstraining in Moosburg. Ob „Mini-Haaland“ – wie er von seinen Kollegen genannt wird – gleich von Beginn an ran darf, ist noch aber noch unklar. Anderson Niangbo, der vorige Woche bei der 1:2-Pleite bei Hertha/FC Wels eingetauscht wurde, fällt lädiert aus.