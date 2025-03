Verstappen-Abschied? Jetzt spricht Helmut Marko

„Ganz so schwarz, wie Zac die Situation gerne sehen würde, ist die Lage aber noch nicht“, versicherte Marko den Red Bull-Fans in einem Interview mit „Sky“. Allerdings könnte es schwer werden den vierfachen Weltmeister zu halten, sollte die Performance des Teams in dieser Saison abnehmen. „Max möchte ein Auto haben mit dem er gewinnen kann. Wenn wir ihm das nicht hinstellen können, dann wird es schwierig werden ihn zu halten,“ erklärte der Österreicher.