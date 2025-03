Teamchef lässt aufhorchen: Verstappen wird gehen!

„Mercedes am besten gerüstet für 2026“

In den vergangenen Monaten ist spekuliert worden, dass auch Aston Martin großes Interesse an Verstappen zeigt. Dort hat kürzlich Formel-1-Designer Adrian Newey seine Arbeit begonnen. Brown: „Aber so großartig Adrian auch ist – und er ist der Größte aller Zeiten – du brauchst ein ganzes Team um dich herum.“ Das brauche Zeit. „Wenn ich wetten würde, dann würde ich auf Mercedes setzen“, legt sich Brown fest und erklärt: „In den letzten 10 Jahren haben sie sieben oder acht Mal die Meisterschaft gewonnen. Letztes Jahr haben sie fünf Rennen gewonnen. Sie haben Stabilität. Wir wissen, dass Toto ihn mag. Und ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass HPP [Mercedes High Performance Powertrains] mit Blick auf das neue Motorenreglement im nächsten Jahr am besten gerüstet ist, was die Antriebseinheiten angeht.“