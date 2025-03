Tschernobyl: Gefährliches „Leck“ nach Angriff

„Unsere Aktivisten sind unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und streng geheim in die Ukraine gereist. Denn der Krieg tobt unvermindert weiter, und in der Nacht auf Donnerstag ist es wieder zu beiderseitigen gefährlichen und massiven Angriffen gekommen“, umreißt Greenpeace-Europa-Chef Alex Egit die brandaktuelle Lage im Land. Wie berichtet, hatte ein gezielter russischer Drohnen-Angriff am 14. Februar das Dach der Schutzhülle (NSC) über dem havarierten Reaktor 4 von Tschernobyl durchschlagen und war im Meiler-Inneren explodiert. Die daraufhin ausgebrochenen Brände loderten wochenlang, ehe sie am 7. März als gelöscht galten. Doch die Bedrohung bleibt.