„Ich bin bereit, wenn ich gebraucht werde!“

Zwei Einsätze in der Liga, wo Torhüter Heinz Lindner den Platz zwar nicht als Sieger verlassen durfte, dennoch ablieferte. Vom Klub und medial gab’s gutes Feedback, beim FC Sion hat Lindner in der Schweiz aber nach wie vor einen extrem schweren Stand. Im November durfte er in der Super League das letzte Mal zwischen den Pfosten stehen, an „Einser“ Timothy Fayulu, mit dem Sion um drei Jahre verlängerte, kommt Lindner nicht vorbei. „Er ist um zehn Jahre jünger als ich. Der Verein kann mit dem Spieler also noch Geld verdienen, daher ist die Entscheidung für mich nachvollziehbar. So ist eben das Geschäft“, weiß der 34-Jährige.