„Kann es nicht glauben“ – Wolf im Medaillenkampf!

„Ich kann es gar nicht glauben“

„Ich bin voll happy. Ich habe das gemacht, was ich kann, das ist mir aufgegangen. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich im Finale bin“, beschrieb Wolf ihre Gefühlslage. Dass sie nun sogar in Schlagdistanz zu den Medaillen ist, sei eine Bestätigung für sie: „Es bedeutet, dass ich da richtig bin, und die richtige Entscheidung getroffen habe, dass ich zurückkomme.“ Wolf war im Oktober 2023 zurückgetreten und hatte im Jänner dieses Jahres am Kreischberg ihr Weltcup-Comeback gefeiert.