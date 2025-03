Stern für „Wonder Woman“: Gadot kam mit Töchtern

Böse Stiefmutter in „Schneewittchen“

Gadot war erstmals für den Film „Batman v. Superman“ (2016) in das Amazonen-Kostüm geschlüpft, mit „Wonder Woman“ (2017) und „Wonder Woman 1984“ (2020) folgten zwei eigene Filme um Diana Prince. Jetzt kommt sie in der Disney-Neuverfilmung „Schneewittchen“ in die Kinos. In der Hauptrolle ist Rachel Zegler zu sehen, Gadot spielt die böse Stiefmutter.