14 lange Tage Pause sind Fluch und Segen zugleich

Die Teams stehen in den Startlöchern! Am Wochenende starten die Volleyballer in die Halbfinalserie. „Endlich“, wird sich so mancher Fan denken. Schon vor dem Viertelfinale gab es nach dem Grunddurchgang eine zweiwöchige Pause. Und jetzt vor dem Halbfinale war ein weiteres Mal für 14 Tage Ausrasten angesagt.