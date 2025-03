Golf: Straka bei Players Championship auf Platz 14

Der Nordire setzte sich am „St. Patrick‘s Day“ nach Vertagung am Sonntag wegen Einbruchs der Dunkelheit gegen J.J. Spaun über drei Extra-Löcher durch. Der US-Amerikaner machte es seinem Kontrahenten mit einem Schlag ins Wasser auf der 17 einfach. Beide hatten die regulären vier Runden mit zwölf unter Par abgeschlossen. Schuld an der Verzögerung am Sonntag waren Unwetter, durch die das Turnier am Nachmittag für mehrere Stunden unterbrochen werden musste. Für den 35-jährigen McIlroy ist es der 28. Sieg auf der PGA-Tour bzw. sein heuer zweiter.