Silbereisen nahm für Ötzi 50-Stunden-Reise in Kauf

Eigentlich ist es so, dass Florian Silbereisen (wie von uns berichtet) aktuell am anderen Ende der Welt, als Kapitän an Deck des „Traumschiffs“, vor der Kamera steht. Doch diesen Abend in Berlin wollte er offenbar auf gar keinen Fall verpassen, als sein Freund und Musikpartner DJ Ötzi zum Finale seiner „Mountain Mania“-Tour lud.