Derbysieg, aber keine Schützenhilfe für Austria

Nach dem Seitenwechsel legten die Pongauer aber zu und kamen zum Ausgleich: Unter kräftiger Mithilfe der Austria-Abwehr nickte Knipser Pellegrini nach Flanke von Chatzipirpiridis ein. Doch der Favorit schlug in Person von Savic, der eine Vorlage von Schiedermeier verwertete, zurück und ging wieder in Front. Und weil dem Stürmer ein Treffer nicht reichte, legte er einen weiteren nach. Dabei hatten die Bischofshofener kurz zuvor noch einmal so richtig auf den Ausgleich gedrückt. Am Ende feierte die Austria aber so einen 3:1-Heimsieg.