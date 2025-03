Lukas Graf: Traum eines Balljungen wurde Realität

Ganz spezielle Erinnerungen an Rapid

Am Sonntag geht es für ihn gegen Rapid. Und an die Hütteldorfer hat er spezielle Erinnerungen: „Ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war und in der Jugend bei Kapfenberg gespielt habe. Da war ich in der Bundesliga Balljunge gegen Rapid“, denkt Graf zurück. Damals war ihm klar: „Vor der Mauer der Rapid-Fans zu stehen, diese Stimmung zu spüren, war richtig geil. Damals habe ich schon den Traum gehabt, dass ich bei solchen Spielen am Platz stehen will.“ Mittlerweile kennt er das Gefühl. „Aber als Spieler denke ich jetzt gar nicht mehr darüber nach, ist es ein Spiel wie jedes andere.“