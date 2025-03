Trump will Russen Einreise in die USA verbieten

Die Regierung des 78-jährigen Republikaners hat bekanntermaßen einen groß angelegten Kampf gegen illegale Migration eingeleitet. Wie nun gegenüber der „New York Times“ durchsickerte, dürfte das US-Außenministerium nun eine Empfehlung erstellt haben, in der 43 Staaten in drei Kategorien eingeteilt werden – in eine rote, eine orange und eine gelbe.