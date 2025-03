Wo in NÖ der meiste (Fein-)Staub aufgewirbelt wird

Spitzenwert in St. Pölten

Hotspot in NÖ ist der Europaplatz in der Landeshauptstadt mit einem Jahresmittelwert von 11 Mikrogramm Feinstaub. An acht weiteren Orten quer durchs Land – von St. Valentin bis Hainburg – liegen die Messwerte knapp über 10 Mikrogramm. In St. Pölten führt man den Spitzenwert darauf zurück, dass die Messstelle direkt am Europaplatz, dem am stärksten befahrenen Verkehrsknoten der Stadt mit 44.000 Kfz pro Tag liegt. „Hinzu kommt, dass der Großteil der Fahrzeuge nicht emissionsfrei unterwegs ist“, heißt es im Rathaus. Allerdings verweist man auf einen erfreulichen Trend: „Bereits 54 Prozent aller Wege in St. Pölten werden mit Bus, Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt.“