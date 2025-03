Wie Spitz nach Blindflug auf Platz eins landete

Dabei war die 24-Jährige vor dem ersten Abschlag richtig nervös gewesen: „Wir sind jetzt schon fast zwei Wochen in Australien. Durch die Absage vergangene Woche und die Folgewirkungen des Zyklons diese Woche fühlte es sich nach einer ewigen Pause, fast wie nach einem neuen Saisonstart an.“ In Folge kassierte sie gleich am ersten Loch einen Schlagverlust. Danach lief es aber wie am Schnürchen.