„Nordkoreanische Verhältnisse“ im Ländle

Die Wirtschaftskammer-Wahl ist geschlagen. Der klare Favorit ging auch als klarer Sieger daraus hervor, nämlich die Gemeinschaftsliste „Vorarlberger Wirtschaft“, die ein Zusammenschluss von Vorarlberger Wirtschaftsbund, Freiheitlicher Wirtschaft, Vorarlberger Wirtschaftsverband und Fraktionslosen ist. Diese Liste konnte 87,1 Prozent der Mandate erringen, in absoluten Zahlen sind das 702. Das entspricht einem minimalen Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zur Wahl im Jahr 2020. 11,4 Prozent der Stimmen und 92 Mandate gingen an die „Grüne Wirtschaft“, die sich somit über ein Plus von 1,74 Prozent freuen durfte. Die Liste „UNOS – Team Unternehmensfreude (NEOS)“ konnte 1,24 Prozent (10 Mandate) einheimsen. Der „Wirtschaftsverband Vorarlberg (SWV) – Team Michael Andreas Egger“ errang mit 0,25 Prozent nur zwei Mandate.