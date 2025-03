Lawine am Nassfeld: Vier Freerider verschüttet

Lawinenwarnstufe 3

Der Kärntner Lawinenwarndienst hat für das Gebiet Warnstufe 3 – erhebliche Gefahr - ausgegeben. Bei Warnstufe 3 trauen sich viele noch in den Tiefschnee, was sie bei Stufe 4 nicht mehr wagen würden. Je mehr Menschen in der potenziellen Gefahr sind, umso eher erwischt es einen. Wie auch am Freitag, als diese Lawine am Nassfeld abging.