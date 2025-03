Beeinträchtigter Mann (28) spurlos verschwunden

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der 28-Jährige am frühen Donnerstagnachmittag mit dem Zug zu seinem Vater nach Kramsach fahren, er kam dort aber nicht an. „Aufgrund seiner Beeinträchtigung besteht der Verdacht, dass der Mann – vermutlich am Bahnhof Fritzens/Wattens – in einen falschen Zug eingestiegen und in Richtung Oberland gefahren sein könnte“, heißt es vonseiten der Ermittler.