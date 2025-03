Zuckersüß ist jetzt nur noch die Erinnerung

Sprudelnde Bodenschätze, Top-Firmenstandorte in der aufstrebenden Region zwischen Wien und der Ostgrenze? – Lange genug hat man die Marchfelder mit Zukunftsplänen und vermeintlichen Wirtschaftsprojekten hingehalten. Ein Lokalaugenschein in Leopoldsdorf am Tag 1 nach dem Aus für die Zuckerfabrik.