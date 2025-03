Charlie Wurz will „um die Meisterschaft“ fahren

„Es ist voll cool, den Saisonauftakt der Formel 3 in Melbourne zu haben, im Rahmen der Formel 1. Eine coole Stimmung und so viele Leute, ich freue mich echt sehr“, teilte Wurz der APA vor den ersten beiden Rennen am Wochenende mit. Am Samstag (01.15 Uhr MEZ) steht zunächst der Sprint an, am Sonntag (Samstag 23.00 MEZ) das Hauptrennen. Der Formel-3-Rennkalender enthält weiters Stopps in Bahrain, Imola, Monaco, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Spa, Budapest und Monza.