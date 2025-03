„Dancing Stars Intim“: Von klein auf im Stadion

Erhebende Momente sollte es auch in den kommenden Wochen nicht wenige geben, wenn Paulus Bohl und seine Tanzpartnerin Catharina Malek bei „Dancing Stars“ (Staffelstart am Freitag, 20.15 Uhr, ORF 2) übers Parkett wirbeln werden. Die Proben waren hart: „Der Schweiß fließt, die Blasen ,pflastern‘. Die Spannung steigt, die Nervosität selbstverständlich auch. Aber wir freuen uns darauf, ein bisschen was herzeigen zu dürfen.“