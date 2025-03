„Dancing Stars Intim“: „Fühlst dich unsterblich“

„Der Punkt, wo du am meisten Angst hast, ist eigentlich der mit dem geringsten Risiko: Dann, wenn du rausspringst. Dabei kann am wenigsten passieren. Wenn du dann unten ankommt, fühlst du dich unsterblich!“ Schauspieler Aaron Karl hat vor eineinhalb Jahren seine Leidenschaft für das Fallschirmspringen entdeckt. Seit damals hat er schon 200 Sprünge gemacht, sagt aber: „Das ist nicht viel, ich bin noch am Anfang meines Werdegangs.“ Mittlerweile hat er aber dennoch genug Routine, um Videos von anderen Fallschirmspringern zu machen, was ihm besonderen Spaß macht.