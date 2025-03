Wenn sich der Sohn mit dem Vater duelliert

Dass er gegen seinen Vater antritt, empfindet Tobias nicht als Druck, sondern als Gelegenheit, noch mehr von ihm zu lernen: „Mein Vater ist eine große Unterstützung und schaut immer darauf, dass alles Hand und Fuß hat. Ich bin unglaublich stolz, in das Familienunternehmen einsteigen zu dürfen“, sagt der Jugendliche. Puck hat nach dem Brand in der Bergmühle bei Leibnitz in der Nähe von Salzburg ein neues Gestüt gemietet.