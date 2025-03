FPÖ und Grüne mit Kritik an Brunners Vorschlag

Eine „EU-Rückführanordnung“ soll darüber hinaus dafür sorgen, dass aufgegriffene illegale Migranten direkt aus dem EU-Land zurückgeschickt werden können, in dem sie zuletzt aufgegriffen wurden. Dadurch soll verhindert werden, dass Illegale erneut „untertauchen“. Rückzuführende sollen in Zukunft zudem enger mit den Behörden kooperieren müssen. Tun sie dies nicht, drohen Konsequenzen wie die Streichung von Leistungen. Probleme bereitet derzeit noch die Definition des „sicheren Drittstaates“, in den ja rückgeführt werden darf, und ob dieser die Betroffenen überhaupt aufnimmt.