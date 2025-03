Lille gegen Borussia Dortmund ab 18.45 Uhr LIVE

In Lille will Borussia Dortmund die Saison retten. National den Ansprüchen hinterher hechelnd, lief es in der Fußball-Königsklasse für den BVB einigermaßen passabel. Nach dem 1:1 im Hinspiel bangt der Vorjahresfinalist in Nordfrankreich heute aber um den Aufstieg. Vom Einzug ins Finale scheint Dortmund weit entfernt. In der Bundesliga versinkt der BVB im Mittelmaß, auch an Sabitzer häuft sich die Kritik. Der Mittelfeldspieler hat in der gesamten Saison in 34 Pflichtspielen noch kein Tor und keine Torvorlage verbucht. Der Pay-TV-Sender Sky berichtete am Montag, dass der Steirer wie auch andere Akteure im Sommer aussortiert werden soll. Sabitzers Vertrag mit Dortmund läuft noch bis Juni 2027.