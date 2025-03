Causa Sabitzer: „Klares Zeichen“ von Dortmund

„Ein klares Zeichen und ein klares Vertrauen vom Trainer“

Alles Blödsinn? So sieht’s zumindest Sportdirektor Sebastian Kehl. „Am Ende ist es, glaube ich, ganz normal, wenn man sich in so einer Situation befindet, dass immer auch Kritik aufkommt, dass Gerüchte entstehen. Damit beschäftigen wir uns nicht“, sagte er vor dem CL-Rückspiel gegen Lille. Sabitzer hatte am Wochenende gegen Augsburg pausiert, „weil er viele Spiele gemacht hat“, so Kehl. Am Mittwochabend stand Sabitzer wieder in der Startelf. „Ein klares Zeichen und ein klares Vertrauen auch vom Trainer“, bekräftigte Kehl. „Gerade in solchen Spielen brauchen wir Sabi, weil er mit seiner Erfahrung in solchen Spielen die Mannschaft auch mitführen soll und uns hoffentlich auch zum Sieg führt.“