Wegen Ramadan kraftlos! BVB-Ass nicht in Startelf

Wie Kovac im DAZN-Interview erklärte, müsse „man sich vorstellen, was das an Kraft kostet“, man merke schon, dass das Fasten an den Kräften zehre. Das Trainer-Team respektiere „natürlich“, dass Spieler ihre Glaubensregeln einhalten, „aber wir müssen darauf gucken, dass wir die Jungs auf den Platz bringen, die die nötigen Kräfte haben“.