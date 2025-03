U-Bahn-Sprayer rechtfertigt sich mit einem Fuchs

Der Mann, der auf seinen 50er zugeht, aber jugendlich bekleidet ist, bekennt sich nicht schuldig. Am 18. November 2024 sei beim Donaukanal eine Eisentüre, die in die U-Bahn führt, offen gestanden: „Dort hab‘ ich einen Fuchs gesehen. Ich war neugierig, deshalb bin ich ihm über die Gleise in Richtung Friedensbrücke nachgestiegen. Bei der Wand bin ich über den Farbkübel gestolpert“, so seine holprige Verantwortung. Die er im Prozess auch zweimal veranschaulicht.