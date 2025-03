Klimawandel macht Pollensaison zur Dauerplage

Hauptfeind vieler Allergiker heuer wohl nicht ganz so lästig

Was die diesjährige Situation betrifft, waren Hasel und Erle nach dem warmen Winter bereits Mitte Jänner aktiv und hatten in der ersten Märzwoche ihren Peak, berichtete Lukas Dirr, aerobiologischer Leiter des ÖPID. Die Esche dürfte zwischen Mitte März und Mitte April ihren Höhepunkt erreichen. Die Birke, ein Hauptfeind der Allergiker, dürfte durch ihren Zweijahresrhythmus heuer nicht ganz so lästig fallen wie sonst.