Forderung nach Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Das Modell der 24-Stunden-Pflege steht nicht nur in Österreich an der Tagesordnung, sondern auch in den Nachbarstaaten Deutschland, Schweiz und Liechtenstein – und überall gibt es dieselben Probleme. So lautete der Tenor auf einer Pressekonferenz, auf der der Interregionale Gewerkschaftsrat (IGR) Bodensee am Montag über die Arbeitsbedingungen der betroffenen Pfleger und Pflegerinnen informierte. Diese seien durch die Bank verbesserungswürdig. „Die Honorare sind extrem niedrig und stehen in keinem Verhältnis zur enormen Arbeitsbelastung. Viele Betreuungskräfte verdienen lediglich 1000 bis 1500 Euro monatlich – für eine Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit,“ kritisierte etwa Reinhard Stemmer, ÖGB-Landesvorsitzender.