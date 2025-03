Napoli an Inter dran, Bergamo deklassierte Juve

Die Süditaliener gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen die Fiorentina mit 2:1, Romelu Lukaku und Giacomo Raspadori trafen für die Hausherren. Napoli rückte damit wieder bis auf einen Zähler an Inter heran. In Turin feierte Atalanta Bergamo einen 4:0-Kantersieg, wobei Stefan Posch bei den Siegern aufgrund einer Oberschenkelverletzung pausierte.