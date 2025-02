Was das neue Klimagesetz für die Wiener bedeutet

Es soll ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft sein – das erste Wiener Klimagesetz. Bürgermeister Michael Ludwig, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) präsentierten am Dienstag erste Details dazu. Doch was bedeutet das Gesetz konkret für die Wiener?