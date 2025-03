Erfinder der Barfuß-Schuhe stürzt 300 Meter in Tod

Auf rund 3400 Metern Höhe ist am Mittwoch der Bergsportler Robert Fliri abgestürzt. Der ortskundige und erfahrene Fliri war nahe der nördlichen Schwemser Spitze im Obervinschgau unterwegs, als er an einem steilen Grat den Halt verlor und etwa 300 Meter in die Tiefe stürzte. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.