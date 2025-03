„Glatze Gnadenlos“ zerlegte den Platz in Orlando

Auf der sechsten Spielbahn ließ Straka einen „Adler“ landen, machte mit diesem Eagle zwei Schläge gut. Am zehnten Loch folgte der erste (und einzige) Schlagverlust des Tages. Das stachelte den Wiener aber erst so richtig an. Auf den letzten sieben Bahnen gelangen noch fünf Birdies. Da zerlegte die „Glatze Gnadenlos“ den Platz komplett. Mit einer großartigen 66er-Runde schob sich Sepp von Platz 52 vorläufig auf Rang zwölf.