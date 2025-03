Neunjähriger nach Rodelunfall ins Spital geflogen

Deutscher stürzte in Bach

Unterdessen ereignete sich zur selben Zeit am Astberg in Going (Bezirk Kitzbühel) ein weiterer Rodelunfall. Ein 33-jähriger Deutscher fuhr in einen Bach und verletzte sich schwer. Auch er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen, hieß es.