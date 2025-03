Kälber und Kühe starben bei Bauernhofbrand

Es war eine Stunde vor Mitternacht, als in der Nacht zum Freitag die Sirenen heulten. Auf einem Bauernhof in St. Georgen am Walde loderten in einem Stall die Flammen. Die anrückenden Helfer erhöhten sofort die Alarmstufe, da schon von Weitem der Flammenschein zu sehen war: Der Stall stand bereits in Vollbrand.