Tschofenig nach Horror-Start: „Ist schon positiv!“

Sollte es in Norwegen nicht mit der angepeilten ersten Einzel-Medaille klappen, will sich Tschofenig auch nicht unterkriegen lassen. „Wenn es nicht aufgeht, haben wir in dieser Saison auch noch ein bisschen was vor uns“, sagte er mit Blick auf den möglichen Gewinn des Gesamtweltcups, den er sechs Bewerbe vor Saisonende mit 183 Punkten vor Teamkollege Jan Hörl anführt. Doch davor soll im Idealfall noch eine weitere Medaillenfeier in Trondheim folgen. „Wir sind bester Dinge.“