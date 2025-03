Skispringen: Männer-Teambewerb ab 17.05 Uhr LIVE

Tschofenig gehörte wie Kraft und Hörl auch schon 2023 in Planica dem ÖSV-Quartett an, das Bronze holte. In Norwegen ist der Vierschanzentourneesieger auf mehr aus. „Ich mag Teambewerbe extrem gern. Dort darfst du mal Fehler machen, andere dürfen Fehler machen, irgendwer muss sie ausmerzen und es funktioniert trotzdem. Dass acht Sprünge perfekt gelingen, das wird es nie geben. Aber mit der Einstellung muss man reingehen“, sagte Tschofenig im APA-Gespräch. Im Gegensatz zu ihm und WM-Debütant Ortner, der in den Trainings deutlich besser zurechtkam als Routinier Michael Hayböck, wissen Kraft und Hörl, wie man ein Großereignis in Perfektion absolviert. Denn Letztere waren 2022 auch Teil des Olympia-Goldteams.