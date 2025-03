Zwei Chihuahuas starben an ausgelegten Giftködern

Ein bislang unbekannter Täter legte am Mittwoch im Bereich der Kellergasse in Ried im Innkreis Giftköder aus, wodurch zwei Hunde einer 17-Jährigen aus Ried verendeten. Die beiden Chihuahuas, Daisy und Maja, dürften den Giftköder beim Gassigehen um 9 Uhr unbemerkt gefressen haben und verendeten schließlich in der Wohnung der Besitzerin.