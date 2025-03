Die schönsten Looks des glamourösen Louvre-Diners

Rosie Huntington-Whiteley schloss sich dem Schwarz-Trend an, allerdings mit einem glitzernden, figurbetonten Kleid. Ein Herzausschnitt am Mieder und ein hoher Beinschlitz sorgten für eine Extraportion Glamour. Auch Naomi Campbell entschied sich für einen schwarzen Look, setzte aber mit einem auffälligen pinkfarbenen Mantel einen Farbakzent.