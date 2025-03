50-Jähriger nach Unfall auf Kinderrutsche gelähmt

Schrecklicher und ungewöhnlicher Unfall am späten Dienstagnachmittag im Tiroler Skigebiet Kühtai: Ein 50-jähriger Deutscher verletzte sich beim Rutschen auf einem Spielplatz so schwer, dass er mit dem alarmierten Notarzthubschrauber mit Verdacht auf eine inkomplette Querschnittslähmung in die Innsbrucker Klinik geflogen werden musste.