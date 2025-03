Musk: Selenskyj soll in neutrales Land ziehen

Selenskyj: „Bedauerlich, dass es so passiert ist“

Vier Tage nach dem Eklat ist der ukrainische Präsident nun auf Trump zugegangen und hat sein Bedauern über den Streit ausgedrückt. „Es ist bedauerlich, dass es so passiert ist. Es ist Zeit, die Dinge in Ordnung zu bringen“, schrieb er auf Englisch auf der Plattform X. Er sei bereit, unter Trumps „starker Führung“ daran zu arbeiten, den Krieg schnell zu beenden. Zudem sei er bereit, das Rohstoffabkommen jederzeit und in jeder Form zu unterzeichnen.